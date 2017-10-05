Третья за 2017 год волна обысков в «Открытой России» – общественной организации Михаила Ходорковского – прошла незадолго до массовых акций, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина. Оперативные действия связаны с основным делом нефтяной компании ЮКОС: сотрудников СКР продолжают интересовать деньги уехавшего из России Ходорковского.

Пресловутое «дело ЮКОСа» стало чрезвычайно удобным инструментом для давления на активистов, не согласных с политикой Кремля: следствие по нему продлено до рекордных 200 месяцев, и само наличие открытого дела, по всей видимости, позволяет вмешиваться в жизнь и работу всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Ходорковскому.

Утренние визиты

Обыски в четверг, 5 октября, начались в 6.30 утра: оперативники МВД, сотрудники СКР и бойцы СОБРа пришли домой к главному редактору сайта «Открытой России» Веронике Куцылло, родителям председателя одноименного сетевого движения Александра Соколова, исполнительному директору организации Тимуру Валееву, бывшему сотруднику Николаю Левшицу, политологу Станиславу Белковскому и в офисы движения. Валеев был доставлен на допрос в Следственный комитет.