Qiwi приобрела бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у банка «Открытие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Qiwi Сергея Солонина.

Сумма сделки не раскрывается.

«Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и “Точки” будет переведен в Qiwi», – сказал Солонин.

Он также отметил, что временная администрация «Открытия» планирует увеличить долю в Qiwi. Сейчас банк владеет 9% компании.

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В конце августа «Банки.ру» со ссылкой на источники сообщали, что переговоры о покупке Qiwi «Точки» и «Рокетбанка» находились на конечной стадии еще до того, как ЦБ объявил о санации «Открытия».

«Открытие» стал первым банком, проходящим финансовое оздоровление по новой схеме, при участии Фонда консолидации банковского сектора. В рамках схемы ЦБ становится основным инвестором «Открытия», механизм bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) не применяется, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.