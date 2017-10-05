В США продолжается расследование фактов публикации в фейсбуке политической рекламы, предположительно заказанной из России. Как подозревают американские СМИ, кампания могла быть направлена на разжигание потенциально проблемных тем, которые могут расколоть американское общество. Bloomberg собрал пять примеров якобы созданных при поддержке российских властей групп и рекламы, которая в них появлялась.

Объединенные мусульмане

Группа под названием United Muslims of America публиковала материалы и мемы, в которых кандидат в президенты США и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон признавала, что «Аль-Каеда» была создана, профинансирована и вооружена американцами, а сенатор Джон Маккейн позиционировался как один из теневых основателей ИГИЛ. Осама бин Ладен в группе назывался «агентом ЦРУ», а Мохаммед Каддафи, как утверждалось, был убит за отказ сотрудничать с «банком Ротшильдов».

Скриншот, сделанный The Daily Beast

Безопасные границы

Группа Secured Borders публиковала посты, связанные с вопросами миграции, посты в ней предназначались для американцев, которые являются противниками политкорректности и мультикультурализма. Героем многих публикаций был нынешний президент США Дональд Трамп.

Скриншот, сделанный New York Times

Black Lives Matter

По меньшей мере одна рекламная кампания была создана в поддержку движения за права чернокожих Black Lives Matter. Ее таргетинг был настроен на показы пользователям из Балтимора и Фергюсона, где в 2016 году происходили волнения, вызванные жестоким обращением полицейских с афроамериканцами. Объявления также содержали в себе поддержку права на владение оружием, гарантированное Второй поправкой к Конституции США.

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Холостые выстрелы

Еще одна реклама представляла собой вооруженную чернокожую женщину, открывающую огонь из винтовки холостыми патронами. Ведущие расследование специалисты полагают, что кампания была направлена на нагнетание страха среди белых американцев перед темногожими. Еще одно объявление этой же кампании изображало Хиллари Клинтон за решеткой. Как полагают СМИ, это было связано с призывами сторонников Дональда Трампа судить Клинтон, звучавшими во время избирательной кампании.

Объединенные ЛГБТ

Группа LGBT United публиковала записи в поддержку ЛГБТ-сообщества, позиционируя себя как выступающую «от имени всех членов ЛГБТ по всей стране». «Гендерные предпочтения тебя не определяют. Твой дух определяет тебя», – декларировалось в описании группы. Как именно группа участвовала в эскалации проблемных тем, СМИ выяснить не удалось.