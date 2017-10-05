Главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова снова задержали. Об этом рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

По его словам, Волкова отвезли в ОВД «Преображенское». Причину задержания ему не сообщили.

Как уточнил Рубанов позднее, на Волкова составляют протокол об организации протестных акций 7 октября.

Ранее Волков писал, что полтора часа ждал постановление суда по жалобе на административный арест, чтобы забрать паспорт из спецприемника.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/915904642831314944

5 октября Московский городской суд отменил решение об административном аресте Волкова. Как отмечал руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов, дело главы штаба Навального вернут на пересмотр в Нижний Новгород.

2 октября Волкову назначили 20 суток административного ареста за призывы к участию в несогласованной акции. После этого он объявил голодовку.

Навальный также получил 20 суток ареста за то, что призывал своих сторонников выйти на акцию в Нижнем Новгороде. Администрация города сначала согласовала акцию, но затем отменила свое решение. Политика задержали в день мероприятия в подъезде его дома в Москве.

Уже после ареста Навальный объявил о всероссийской акции протеста 7 октября. Он отметил, что заявки на пикеты планируется подать в 80 городах.