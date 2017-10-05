Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 3%, сообщил Росстат.

В августе годовая инфляция составляла 3,3%, а в июле – 3,9%. Всего за первые девять месяцев цены выросли на 1,7%.

В сентябре Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%. Как отметило РБК, падение цен в сентябре в России зафиксировали впервые с 2011 года; тогда цены упали на 0,04%.

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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2017 году в 3,8%, а Центробанк – в 4%. По оценкам россиян, инфляция по итогам года будет втрое выше – 12%.