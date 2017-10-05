Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Потомский ушел в отставку «по собственному желанию». Временно исполнять обязанности главы региона будет лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. В феврале он заявлял, что хочет баллотироваться на пост мэра Москвы в 2018 году.

@widget type=post-embed id=86670

Об отставке Потомского ранее писал «Коммерсантъ». Источники газеты отмечали, что вскоре он может получить новое назначение, но не уточняли, какое.

Это уже седьмая отставка за неделю. Ранее своих должностей лишились губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Нижегородской области Валерий Шанцев и самарский губернатор Николай Меркушкин.

РБК анонсировало отставку десяти российских губернаторов. По данным «Ведомостей», в течение осени свои посты потеряют, как минимум, пять российских губернаторов.