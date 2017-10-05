Министерство культуры составило список «нежелательных» гостей VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Документ в телеграм-канале опубликовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Из документов следует, что первый заместитель министра культуры счел «нецелесообразным» приглашать кинокритика Андрея Плахова, режиссера Александра Сокурова, главреда журнала «Сеанс» Любовь Аркус, писателя Бориса Акунина, журналистку Фёклу Толстую. Всего в списке 12 имен.

Также к документу прикрепили справку об указанных людях. Борис Акунин, как сказано в пояснении, «негативно относится к русской нации и ее культуре», а также активно поддерживает протестное движение в России.

В ведомстве «Интерфаксу» заявили, что не знают о письме со списком «нежелательных» лиц.

«Никто в Минкультуры об этом документе ничего не знает. Из тех, к кому он направлен, никогда его не получали», – заявил собеседник агентства.

Форум пройдет с 16 по 18 ноября.