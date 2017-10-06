Репутация «Исламского государства» (запрещенного в РФ) такова, что если даже без официальных подтверждений кто-то говорит, что российские пленные, захваченные боевиками ИГ, казнены, то так оно и есть, дополнительный фактчекинг необязателен. Об убийстве Романа Заболотного рассказал депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров, чуть позже депутат Госдумы и казачий атаман Виктор Водолацкий сообщил, что убит и второй пленный Григорий Цуркану. Это не первые российские потери в Сирии, но, вероятно, самые наглядные, потому что Заболотного и Цуркану нам показали – избитых, в каких-то робах, жуткое зрелище само по себе, но, когда смотришь на людей, по поводу которых подразумевается, что судьба их решена, они смертники, и вскоре после этой съемки их не станет, делается еще страшнее.

А дальше непонятно, как описывать всю эту ситуацию. Опыт прошлых объявленных и необъявленных войн, которые вели СССР и Россия в разные годы, здесь бесполезен. В нашей истории были «добровольцы», про которых всем было понятно, что это кадровые военные, не имеющие права об этом говорить (как в Испании тридцатых годов), или добровольцы без кавычек, с незапамятных времен уезжавшие из России на разные войны (от англо-бурской до югославской), но сейчас впервые, по крайней мере, в новейшей истории образ русского на войне трансформировался в образ наемника, рекрутированного окологосударственными, но формально частными структурами, не имеющими вообще никакого легального статуса. Российские официальные лица, комментируя пленение Заболотного и Цуркану, вяло обещали выяснить, действительно ли эти двое являются гражданами РФ – в это время уже многие СМИ выяснили не просто их гражданство, но и имена, опрашивали знакомых и родственников, и до утечек о смерти пленных оставались считанные часы. На таком фоне поведение официальной Москвы выглядело позорным, но, с другой стороны, этот фактический отказ государства от своих солдат был запрограммирован много месяцев назад, когда Россия выбрала именно такой – наемнический – формат участия в наземной операции в Сирии.