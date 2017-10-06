Телефонные звонки с угрозами взрыва в российских городах совершали четверо граждан РФ, находящиеся за рубежом и имеющиеся пособников на территории России. Об этом вечером 5 октября заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать – это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», – цитирует Бортникова «Интерфакс».

По словам руководителя ФСБ, «минеры» использовали для звонков IР-технологию, поэтому определить, где они находятся, сложно. Бортников добавил, что «есть технические вещи, которые затрудняют работу, тем более что звонки происходили с территории другого государства».

Волна ложных звонков о минировании и массовая эвакуация продолжаются по всей России с 10 сентября. Началась она в Омске, позднее от «телефонных террористов» пострадали более десятка крупных городов РФ, в том числе Москва и Санкт-Петербург. По данным РИА Новости, за это время в 120 российских городах эвакуировали около 800 тысяч человек, при этом ни в одном случае сведения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Экономический ущерб от звонков «лжеминеров» оценивается более чем в 300 млн рублей. В связи со звонками ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма). Источники «Интерфакса» ранее сообщали, что 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины, а источник РБК говорил, что к волне телефонных сообщений причастна международная группировка хакеров.