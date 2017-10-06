Хакеры, пользующиеся поддержкой российских властей, еще в 2015 году получили доступ к секретной информации Агентства национальной безопасности (ФНБ) США. Об этом со ссылкой на собственные источники написали The Wall Street Journal и The Washington Post.

По данным собеседников WSJ, «русским хакерам» удалось украсть засекреченную информацию АНБ благодаря антивирусу Касперского, установленному на домашнем компьютере одного из подрядчиков агентства. В то же время WashPost пишет, что кибермошенники взломали компьютер одного из сотрудников АНБ, который до своего увольнения в 2015 году работал в Tailored Access Operations (TAO, элитном хакерском подразделении АНБ).

В АНБ отказались прокомментировать ситуацию. В «Лаборатории Касперского», как передает Reuters, «решительно отвергли» обвинения в причастности к действиям хакеров.

В июле власти США исключили «Лабораторию Касперского» из списка компаний, ПО которых могут закупать государственные структуры страны. Это произошло после публикации Bloomberg, в которой говорилось о секретном проекте «Касперского» и ФСБ. В статье указывалось, что компания работала на ФСБ, создавая защиту от DDoS-атак, а также передавая спецслужбе данные о местонахождении хакеров. В «Лаборатории» связи с «любым правительством, включая Россию», отвергли.