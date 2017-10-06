Власти Японии оштрафовали местное рекламное агентство Dentsu, одно из крупнейших в стране и мире, за переработки персонала. Об этом сообщает Reuters.

Размер штрафа для Dentsu составил 500 тысяч иен ($44 тысяч). До этого суд Токио признал, что агентство заставляет своих сотрудников перерабатывать сверх всяких норм.

В 2015 году одна из сотрудниц Dentsu покончила с собой в возрасте 24 лет после постоянной сверхнагрузки в офисе. В октябре того года она проработала 105 часов сверх нормы, после чего у нее развилась депрессия, и она совершила самоубийство.

5 октября стало известно, что 31-летняя журналистка из японской телерадиокомпании NHK умерла от сердечной недостаточности в результате переработки. В 2013 году за месяц у нее было только два выходных дня, при этом она отработала 159 сверхурочных часов.