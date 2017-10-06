Чистая прибыль Сбербанка в январе-сентябре 2017 года достигла 496 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность организации по российским правилам бухгалтерского учета.

Годом ранее за первые три квартала банк заработал около 377 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении чистая прибыль Сбербанка выросла почти на 32%.

С начала года организация на четверть увеличила объемы кредитов, выдаваемых как физическим, так и юридическим лицам. Так, корпоративным клиентам в январе-сентябре Сбербанк предоставил займы более чем на 7,7 трлн рублей, частным клиентам – на 1,4 трлн рублей. При этом средства физических лиц в банке увеличились за три квартала на 0,9% до 11,6 трлн рублей, средства юридических лиц – сократились на 0,4% до 5,4 трлн рублей.

В 2016 году чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам составила 517 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 137%. Все российские банки в 2016 году заработали 930 млрд рублей, впятеро больше, чем в 2015-м.