В июне прошлого года Елена Гращенкова, директор одного из московских event-агентств, прилетела в командировку в Санкт-Петербург и вызвала машину через приложение «Яндекс.Такси». Забрав пассажирку в аэропорту, таксист поехал в город, но по дороге не справился с управлением и врезался сначала в дорожное ограждение, потом в бордюр и следом – в дерево. Гращенкова полагает, что водитель находился под действием наркотиков: «Он даже не попытался затормозить, сжать руль, хоть что-то сделать». Его признали виновным в ДТП, но довольно скоро он уже снова работал в такси. А еще через несколько месяцев его задержали за перевозку амфетаминов.

Авария, в которую попала Гращенкова, была достаточно тяжелой – от удара у нее была раздроблена плечевая кость. От страховой компании она получила 72,5 тысячи рублей, но лечение обошлось намного дороже – более, чем в полмиллиона рублей. И все время, пока пострадавшая в аварии москвичка занималась своим здоровьем, она пыталась выяснить, с кого взыскать деньги за инцидент.

Получить компенсацию от службы такси – не такая простая задача. «Яндекс.Такси», крупнейшая в России служба подачи машин, не несет ответственность за поездку, так как по договору лишь оказывает информационные услуги. Компания-перевозчик, которой «Яндекс» эту услугу оказала, не владела машиной, попавшей в аварию: автомобиль был в субаренде. Сам таксист, сидевший за рулем, не имел с компанией-перевозчиком трудового договора. Когда оказалось, что взыскивать деньги можно лишь с осужденного водителя, Гращенкова решила подать иск напрямую к «Яндекс.Такси». Сейчас Гращенкова пытается получить с компании почти 60 млн рублей (550 тысяч рублей за лечение и 59 млн – за моральный ущерб). Первое заседание по делу состоится 19 октября.

Насколько типична такая ситуация с ускользающей ответственностью? Мы изучили список из одной тысячи партнеров «Яндекс.Такси» и пришли к выводу, что шансы нарваться на ни за что не отвечающие компании-прослойки у пассажиров достаточно высоки.