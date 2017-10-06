Лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Об этом сообщается на сайте премии.

Как отмечается в пресс-релизе, ICAN получила награду за усилия по привлечению внимания к гуманитарной катастрофе, которая может стать результатом использования ядерного оружия, и значительный вклад в договоры по запрещению таких видов вооружений.

https://twitter.com/NobelPrize/status/916227136981209088

Ранее в Нобелевском комитете сообщили, что рассматривали 318 кандидатов на получении премии мира – 103 организации и 215 физических лиц.

Как указывало Associated Press со ссылкой на экспертные оценки, среди основных кандидатов на премию мира рассматривались неправительственная организация «Белые каски», действующая в Сирии, а также глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и руководитель дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

В свою очередь, букмекеры сочли главными претендентами на премию папу римского Франциска и канцлера Германии Ангелу Меркель, а наименее вероятным получателем награды из тех, на кого принимались ставки, – главу Северной Кореи Ким Чен Ына.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за прекращение гражданской войны между правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC), продолжавшейся более 50 лет.

Размер Нобелевской премии в 2017 году увеличен на миллион шведских крон и теперь составляет 9 млн крон ($1,1 млн). С 1901 года вручено 97 премий мира, из них 26 присуждались различным организациям.