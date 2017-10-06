Днем в пятницу 6 октября станет известно имя обладателя Нобелевской премии мира. Премия, согласно завещанию Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

На награду претендуют 318 кандидатов, однако их список традиционно держится в секрете; его обнародуют лишь 50 лет спустя после вручения. Из-за этого накануне премии в СМИ и букмекерские конторы принимают ставки на весьма широкий круг кандидатур. Fox News собрал наиболее любопытные котировки, связанные с Нобелевской премией мира.

Папа Римский Франциск. Букмекеры принимают ставки на Франциска с коэффициентом 1/1 (на каждый поставленный 1 рубль можно получить 1 рубль чистой прибыли. – Republic). Франциск с момента своего вступления в должность в 2013 году каждый год считается одним из основных претендентов на премию мира.

Ангела Меркель. Канцлер Германии также входит в список основных фаворитов, коэффициент на ее победу равен 13/5. Считается, что этому могут поспособствовать ее политика, направленная на помощь мигрантам с Ближнего Востока.

«Белые каски». Сирийская правозащитная организация считалась главным кандидатом на победу в 2016 году, однако тогда уступила президенту Колумбии, подписавшему исторический мирный договор с повстанцами FARC. На этот раз коэффициент на победу сирийских правозащитников составляет 3/1. МИД РФ, а также власти Сирии подозревают «Белых касок» в возможных связях с террористами.

Дональд Трамп. Поставить на победу Трампа у букмекеров можно по относительно невысокому коэффициенту 20/1, несмотря на его крайне жесткую политику по вопросам миграции и ядерных испытаний КНДР. Как напоминает Fox News, за всю историю Нобелевскую премию мира получали трое действующих президента США – Теодор Рузвельт (за вклад в завершение русско-японской войны), Вудро Вильсон (за создание Лиги наций) и предшественник Трампа Барак Обама.

Барак Обама. Букмекеры считают, что шансы бывшего президента США такие же невысокие, как и у нынешнего и принимают стаки на его победу с коэффициентом 22/1. Обама уже получал Нобелевскую премию мира, а за всю историю вручения награды еще ни одного человека не удостаивали ее дважды.

Владимир Путин. Шансы президента России получить Нобелевскую премию мира букмекеры оценивают как минимальные (90/1).

Ким Чен Ын. Как отмечает Fox News, лидер Северной Кореи «стал бы главным претендентом на антипремию мира, если бы она вручалась». Тем не менее, так как теоретически обладателем Нобелевской премии мира может стать любой человек, букмекеры принимают ставки и на лидера КНДР. В случае его победы на каждый поставленный рубль можно получить пятьсот.