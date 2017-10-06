Это адаптированный перевод колонки Леонида Бершидского на Bloomberg View. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.
Ни тролли в твиттере, ни реклама в фейсбуке, ни пропагандистские сайты не представляют для экономики западных стран такой угрозы, как огромное количество наличных, которые россияне экспортируют на Запад и хранят там же. Разрушающий потенциал этих денег поистине безграничен, однако и все сильнее закрывающаяся от внешнего мира Россия, и все чаще выказывающий антироссийские настроения Запад не делают почти ничего, чтобы остановить этот денежный поток.
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