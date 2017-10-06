В США в начале октября начался крупный скандал, связанный с сексуальными домогательствами: 4 октября в New York Times вышла статья, в которой утверждается, что на протяжении десятков лет продюсер Харви Вайнштейн домогался актрис и работниц собственной кинокомпании. Сам Вайнштейн уже признал, что в некоторых случаях вел себя с женщинами неподобающе, однако все равно намеревается подать на New York Times в суд.

Харви Вайнштейн – один из самых известных продюсеров Голливуда. В 1979 году он и его брат Боб основали кинокомпанию Miramax, которая занималась продвижением независимого кино. Финансовый успех пришел к Miramax в начале 1990-х, когда студия выпустила ряд фильмов Квентина Тарантино, в том числе «Криминальное чтиво». После этого Miramax была продана компании Walt Disney, однако Вайнштейны остались в ней на руководящих ролях, в это период были спродюсированы такие фильмы как «От заката до рассвета», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», франшизы «Крик» и «Очень страшное кино». В 2005 году братья окончательно покинули Miramax и основали новую компанию The Weinstein Company, на счету которой «Король говорит!» и «Джанго освобожденный».

В сексуальных домогательствах продюсера обвиняют сразу несколько женщин. В частности, актриса Эшли Джадд рассказала, что однажды Вайнштейн пригласил ее в отель на завтрак, а когда она приехала, встретил в халате и предложил сделать ей массаж и принять вместе душ. Другие опрошенные изданием женщины рассказывали про то, как продюсер хватал их за грудь или предлагал им вступить в интимную связь в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Вайнштейн домогался до женщин на протяжении как минимум 30 лет. Большинство из женщин боялись предать эти случаи огласке, опасаясь, что им никто не поверит из-за отсутствия свидетелей. При этом, по данным New York Times, по меньшей мере девять раз адвокаты продюсера достигали досудебных соглашений с его жертвами.

Продюсер признает обвинения лишь косвенно. В своих комментариях после публикации он принес извинения коллегам по индустрии за свое поведение в прошлом, которое «принесло столько боли». «Я уважаю всех женщин и сожалею о том, что произошло», – заявил Вайнштейн, при этом не уточнив, какую именно часть обвинений он готов подтвердить. Продюсер также заявил, что временно отойдет от управления компанией, чтобы разобраться в себе.

Адвокаты Вайнштейна намерены подать в суд на New York Times. Они подчеркивают, что продюсер, несмотря на опубликованные извинения, не признает большинства обвинений и считает их ложными. Сумма иска может составить $50 млн; в случае успеха Вайншейн намеревается перечислить эти деньги в пользу организаций, выступающих за права женщин.

Обвинения в адрес Вайнштейна уже привели к политическим последствиям. Вайнштейн публично поддерживает Демократическую партию: в общей сложности, он финансировал десятки кандидатов, в том числе поддерживал президентские кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы. И некоторые из финансируемых им политиков уже заявили о намерении отказаться от его денег из-за скандала. Первым это сделал сенатор от Нью-Мексико Мартин Генрих – он уже перевел $5400, полученные от продюсера, в фонд по борьбе с насилием.