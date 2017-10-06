Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Временно возглавлять регион будет мэр Вологды Андрей Травников. Городецкий покинул свой пост «по собственному желанию».

Травников руководил Вологдой с ноября 2016 года. До этого он был заместителем полпреда президента в Северо-западном федеральном округе, а также работал первым заместителем губернатора Вологодской области и руководил крупными подразделениями компании «Северстали».

Городецкий возглавлял Новосибирскую область с 2014 года. До этого он в течение 14 лет был мэром Новосибирска.

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Это уже восьмая отставка за последнюю неделю. Ранее Путин уволил губернаторов Приморского края, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской, Самарской и Орловской областей, а также главу Дагестана.