Сеть ресторанов быстрого питания Burger King использовала рекламу после премьеры фильма «Оно» в Германии для того, чтобы подколоть своего основного конкурента, сеть McDonald’s. Об этом сообщает Mashable.

До финальных титров картины на экран кинотеатра была спроецирована надпись: «Мораль такова: никогда не доверяйте клоуну» (намек на символ McDonald’s – клоуна Рональда Макдональда). Потом рядом с надписью появлялся логотип Burger King.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=xx_kf-mCKYo

Как пошутило издание Fox News, в результате можно сказать, что Burger King создал самую длинную рекламу в своей истории.

В конце сентября в России местное подразделение Burger King потребовало запретить прокат «Оно» из-за того, что главный герой фильма, клоун Пеннивайз, похож на символ McDonald’s, «включая цветовую гамму и шарики, которыми клоун заманивает детей». В Burger King заявили, что картина – скрытая реклама McDonald’s, и пожаловались в ФАС.

Burger King и McDonald's известны своими рекламными войнами. В 2015 году Burger King предложил McDonald's создать совместный бургер McWhopper, чтобы отметить Международный день мира, однако в McDonald's отказались.