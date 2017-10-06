Вице-президент США Майк Пенс написал колонку для The Wall Street Journal, в которой изложил, как Америка собирается вернуть себе лидирующие позиции в освоении космоса. Одной из основных и «жизненно важных» целей Пенс назвал возобновление Соединенными Штатами лунной программы. Кроме того, вице-президент указал на слишком большую зависимость США от России при отправке космонавтов на МКС.

Пенс отметил, что президент США уже возродил работу Национального совета по космосу, приостановленную четверть века назад. В качестве председателя совета Пенс провозгласил, что Соединенные Штаты «вновь станут первыми в космическом пространстве».

По его словам, сейчас более чем когда-либо, от лидерства в этой области зависят процветание и безопасность США. Пока что, как считает Пенс, свидетельство утраченных позиций США – то, что страна ежегодно платит России свыше $76 млн за доставку астронавтов на МКС. Кроме того, и Россия, и Китай активно развивают антиспутниковые технологии для снижения военной эффективности США.

Колонка Пенса называется «Америка вернется на Луну и пойдет дальше». Вице-президент подчеркнул, что космическая программа страны предполагает отправку астронавтов за пределы околоземной орбиты впервые с 1972 года, а также «возрождение» присутствия США на Луне. «С освоением Луны американцы станут первой нацией, которая приведет человечество на Марс», – добавил Пенс.

Еще в начале сентября президент России Владимир Путин рассказывал о планах Москвы и Вашингтона совместно изучать дальний космос, в том числе «Луну и Марс». Как указывал Путин, общие исследование планируются, «если всякие умники из различных американских структур не помешают».

В колонке Пенса ничего не говорится о совместной работе России и США по созданию окололунной станции в рамках проекта Deep Space Gateway. Как говорил в сентябре глава Роскосмоса Игорь Комаров, стороны договорились строить орбитальную часть «с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии – Марса».