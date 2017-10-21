Турция вторглась Идлиб – регион на севере Сирии, который в последнее время стал прибежищем для отрядов террористической организации Аль-Каиды (Ан-Нусра). Турция готовится взять регион под свой контроль. Силам Аль-Каиды, которые годами вытеснялись в этот регион придется подчиниться новым завоевателям или они будут уничтожены. Возможно, произойдет и первое, и второе: часть фракций боевиков сложит оружие или они вольются в ряды различных протурецких формирований, тогда как идейное ядро террористов подвергнется уничтожению.

Такое развитие событий было ожидаемо. В октябре в российском экспертном сообществе распространилась странная карта. На ней разноцветные стрелки направлены в Идлиб, с территорий, контролируемых Турцией, Башаром Асадом, Россией и Ираном. Возможно, регион будет разделен на «зоны ответственности» держав, что косвенно подтверждают и переговоры России и Турции о покупке вооружений.

Как же решится судьба региона, где проживает около 2 миллионов человек, или 10% жителей Сирии? Религиозные фанатики здесь крайне непопулярны и настоящей причиной усиления позиций исламистов стало не столько восстание населения против Асада, сколько интриги соседних держав.

Что такое Идлиб?

В 2011–2012 годах район и город Идлиб стали одним из крупнейших центров народного восстания против диктатуры Башара Асада. Холмистая местность, покрытая лесами, затрудняла операции сирийской армии и проасадовской милиции против повстанцев. Постепенно регион перешел под контроль оппозиции. Участница сирийской революции Лейла-аль-Шами отмечает: «Когда революция начиналась, она не происходила под руководством партий. Это было спонтанное движение, в которое люди организовывались горизонтальным образом в рамках координационных комитетов, как в курдских, так и в арабских областях». Позднее, из этих комитетов выросли городские органы самоуправления – Местные Советы. В Идлибе свыше 160 городов и поселков, населенных арабами, туркменами и курдами, суннитами и исмаилитами, которые фактически стали независимы. Выросшее из гражданских протестных ассоциаций выборное городское самоуправление пытается наладить здесь жизнь, насколько это было возможно в условиях войны.