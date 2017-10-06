Объем потерянной и «мертвой» для мирового рынка криптовалюты, в первую очередь, биткоинов, оценивается в $21 млрд. Такие расчеты провел журнал Forbes.

Как указывает издание, совокупный рынок криптовалют, по данным coinmarcetcap на сентябрь 2017 года, составляет $144 млрд. В реальности на нем существуют ликвидные активы на $123 млрд.

Для понимания суммы «потерянных сокровищ» Forbes, среди прочего, проследил за кошельками, где хранятся криптовалюты, и решил считать их «мертвыми», если с ними не совершалось исходящих транзакций с 1 марта 2013 года. С этого момента, как объясняет журнал, «биткоины получили признанную существенную материальную ценность».

Кроме того, Forbes считает, что неликвидными можно считать криптовалюты с искусственно раздуваемой стоимостью с помощью сделок, проводящихся роботами. Издание предупреждает, что в ближайшее время на рынок может поступить множество такого «неликвида» в результате проведения ICO (аналога IPO для криптовалют).

В России статус биткоина и других виртуальных валют официально не определен. Сейчас криптовалюту можно купить на разных площадках,в том числе в обменниках. В конце августа Минфин предложил разрешить покупку криптовалют только квалифицированным инвесторам и только через биржу. Как сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, для «просто обычных людей» это «очень опасные инвестиции».