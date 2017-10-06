Басманный суд Москвы согласился перевести под домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» (основанной художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым) Нину Масляеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об освобождении Масляевой из СИЗО ходатайствовало следствие. В Следственном комитете пояснили, что она «активно сотрудничает со следствием, сообщила информацию о ранее неизвестных обстоятельствах совершенных преступлений и дала изобличающие показания на участников преступной группы».

В суде следователь сказал, что Масляева в июне «заключила досудебное соглашение, в ходе допросов и очных ставок сообщила изобличающую других фигурантов информацию, которая нашла свое подтверждение». Сама экс-бухгалтер указала, что страдает сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

В ходе следствия Масляева признала свою вину, рассказала об обналичивании денег для «Седьмой студии» и дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела. Защита режиссера считает, что она себя оговорила.

В рамках дела о мошенничестве в «Седьмой студии» обвинения в хищении 68 млн рублей предъявлены Серебренникову, бывшему генеральному продюсеру студии Алексею Малобродскому и бывшему генеральному директору Юрию Итину. Все они не признали вину. Малобродский находится в СИЗО, Серебренников и Итин – под домашним арестом. 6 октября предварительное следствие по делу продлено до 19 января 2018 года.