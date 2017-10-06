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Apple представила новые эмодзи, которые появятся в обновлении iOS 11.1. Среди них есть гендерно-нейтральные персонажи, отмечается в официальном сообщении компании.

Символы станут доступны обычным пользователям с 9 октября, разработчики смогут их увидеть уже на этой неделе. Среди новых эмодзи – женщина в платке, темнокожая русалка, бородатый персонаж, зомби, человек в позе лотоса и динозавр.

Кроме того, Apple добавила эмодзи «Я тебя люблю» на основе этой фразы на американском языке жестов. Новые символы вошли в расширенный список стандарта Unicode 10. Воспользоваться ими смогут пользователи iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.