Оппозиционный политик Алексей Навальный, проводивший с начала осени встречи с избирателями по всей стране, был отправлен под арест накануне мероприятия в Санкт-Петербурге (которое власти отказывались согласовывать). Встреча была запланирована на 7 октября – эта дата совпадает с днем рождения президента РФ Владимира Путина – и после своего ареста Навальный призвал сторонников собраться в его отсутствие, причем не только в Санкт-Петербурге, но и в других крупнейших городах страны.

Сам Навальный и его сторонники считают, что акция в Санкт-Петербурге является согласованной. Политик опирается на норму закона, в которой указывается, что власти, если их не устраивает предложенное организаторами место митинга, должны предоставить альтернативные варианты. По утверждению Навального, в установленные сроки этого сделано не было, поэтому акцию можно считать согласованной автоматически.

Власти обещают жестко реагировать на несогласованные мероприятия. При этом подчеркивается, что альтернативные площадки для проведения митинга были предложены. Источники «Интерфакса» сообщили, что 7 октября «полиция будет действовать очень жестко» и что «любые провокации в центре города будут пресекаться самым решительным образом».

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В среду власти огородили Марсово поле аварийными лентами и забором. В комитете по благоустройству подчеркнули, что работа «не связана с политической жизнью города» и является плановой.

В день накануне акции в штабе Навального в Москве прошли обыски. Эти мероприятия нарушили нормальную работу штаба. Согласно официальной версии, обыски связаны с уголовным делом о нападении на начальника штаба Николая Ляскина. Помимо этого обыски проводились на складе, где хранится полиграфия, их причина не называлась. В воронежский штаб Навального также пришла полиция; как заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, полицейские ищут «плакаты, порочащие президента».

За два дня до митинга был повторно арестован глава штаба Навального Леонид Волков. Первоначально он получил 20 суток ареста в один день с Навальным (за призывы приходить на акцию в Нижнем Новгороде 30 сентября), однако уже на следующий день арест был отменен, так как суд отправил дело из Москвы в Нижний Новгород. Волкова, однако, задержали практически сразу после выхода из спецприемника и через несколько часов повторно отправили под 20-дневный арест, на этот раз за призывы к митингу в Санкт-Петербурге.

Накануне митинга в поддержку Навального публично выступил режиссер Андрей Звягинцев, чей фильм недавно выдвинули на «Оскар» от России. Звягинцев в видеообращении призвал прекратить преследование сторонников политика и допустить его до выборов президента. «Наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Ощущение, что тебя держат за дурака», – заявил Звягинцев.

В подавляющем большинстве крупных городов власти также отказались согласовать акции 7 октября. Акция в Москве, которую сторонники Навального намереваются провести на Тверской улицы, также не получила разрешения от мэрии. При этом команда политика, в свою очередь, заявляет, что «в законах РФ нет запрета для гражданина выйти из дома и насладиться видами Москвы». С открытым письмом к мэрии, призывающим разрешить митинг, выступил глава муниципального округа Тверской.

Алексей Навальный уже организовывал одновременные массовые акции в крупных городах в марте и июне 2017 года. Тогда они также в ряде мест были согласованы с властями, а в ряде мест – нет. В Москве в ходе обеих акций задерживались сотни человек, против отдельных участников возбуждались уголовные дела за стычки с полицией. Сам Навальный оба раза был подвергнут административному аресту.