Кремль продолжает крупные кадровые перестановки на губернаторском уровне, а наблюдатели обсуждают пришествие нового поколения технократов. И чем больше кадровых решений принимает власть, тем более резиновым становится понятие «технократ»: к ним относят и молодых, и не очень, и опытных, и совсем зеленых, и с политическим бэкграундом, и совсем без него. Исходя из этого, ценность такой идентификации нового поколения управленцев значительно снижается и перестает объяснять что-либо. Кажется, пришло время разобраться, кто же все эти новички и «старички», призванные властью на региональную службу в период крупнейшей кадровой ротации внутри системы.

В 2017 году президент России принял отставки 16 губернаторов: шестеро были сняты в начале года в рамках первой волны, двое «ушли» по силовому сценарию в апреле, и, наконец, восемь лишились постов в сентябре – октябре этого года (и, вероятно, это еще не конец). На их место пришли новые руководители. Кто же эти герои нового времени?