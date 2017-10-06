Следователь пообещал «отпустить» экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, если она даст показания «еще на двух» человек. Об этом «Дождю» рассказал бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

По словам Малобродского, он слышал перед очной ставкой, как следователь говорил Масляевой: «Надо еще на двоих показания дать, и мы тебя отпустим».

«Это происходило в автозаке, где он находился вместе с Масляевой и на котором их вывезли в Следственный комитет для проведения очной ставки. Пока они там находились, возникли какие-то проблемы с выводом их оттуда, и следователь сам туда к ним пришел. Когда Масляева находилась в одном помещении этой машины, а он [Малобродский] – в другом, он об этом услышал», – подтвердила адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Она отметила, что это произошло 13 сентября. Малобродский написал жалобу в Генпрокуратуру и СК.

6 октября Басманный суд Москвы согласился перевести Масляеву под домашний арест. О переводе ходатайствовало следствие. В СК отметили, что Масляева «активно сотрудничает со следствием, сообщила информацию о ранее неизвестных обстоятельствах совершенных преступлений и дала изобличающие показания на участников преступной группы».

Нина Масляева единственная признала вину по делу «Седьмой студии». Она дала показания против основателя студии Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела. Защита режиссера считает, что Масляева оговорила себя.

Обвинения по делу предъявили Масляевой, Серебренникову, Малобродскому и бывшему генеральному директору Юрию Итину. По версии следствия, они похитили 68 млн рублей, выделенных на спектакли. Итин и Серебренников находятся под домашним арестом, Малобродского отправили в СИЗО.