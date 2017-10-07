Судя по последним опросам, в России очень много счастливых людей – порядка 85%, если верить ВЦИОМ. Правда, зарубежные исследователи оценивают уровень счастья россиян не так высоко. Согласно World Happiness Report, Россия по этому показателю занимает 49-е место из 155. В этом рейтинге учитываются доля ВВП на душу населения, уровень социальной защищенности, продолжительность жизни, свобода выбора и другие показатели. Можно спорить, считать ли достижение личного счастья смыслом жизни или ее приятным побочным продуктом, но стремление к нему – врожденная черта человека. Republic изучил, какие советы по достижению счастья дают психологи, ученые, предприниматели и просто люди, считающими себя счастливыми.

Определите, что такое счастье и успех

Универсальной формулы счастья не существует: в мире нет двух идентичных людей, поэтому странно, что планку для счастья может устанавливать кто-то, кроме самого человека. «Стандарты» счастья, принятые в обществе, не могут подходить всем. Ставя себе любую цель, следует понимать, что ее достижение обязательно пойдет в ущерб чему-то другому – невозможно успеть все на свете, поэтому нет смысла пытаться угнаться за всем – лучше сосредоточиться на том, что сделает счастливым именно вас.

Многочисленные исследования показывают, что счастливые люди – это не самые удачливые, самые богатые или самые красивые. Это те, кто что-то делает, чтобы стать счастливым. Не нужно ждать, что счастье вдруг свалится на нас – нужно или найти его в том, что уже есть, или создать его для себя.

Посвящайте 100% усилий тому, что делает вас счастливым. По мнению бизнес-консультанта и преподавателя делового управления в Гарвардской школе бизнеса Клэйтона Кристенсена, посвятить себя делу на 100% проще, чем на 98%, потому что в этом случае мы меньше полагаемся на внешние обстоятельства. Также 98% скорее всего со временем превратятся в 95%, 90% и так далее.