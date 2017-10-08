Современная цивилизация переживает «катастрофическую эпидемию нехватки сна», заявил директор американского центра по исследованию сна Мэтью Уокер. Среди причин – обилие электрического освещения, фактор работы (нередко отсутствие четких границ рабочего дня) и душевные расстройства.

Кроме того, длительный сон может восприниматься как проявление слабости. «Мы стигматизировали сон, – рассуждает Уокер. – Связали его с ленью. Мы хотим показать, что мы заняты делом, и один из способов – хвастаться тем, как мало мы спим. Это как знак отличия». Хотя, по его словам, человек не может спать меньше пяти часов в день без ущерба для здоровья. По расчетам Центра по контролю над заболеваниями США, норма для взрослых – семь часов и более.

Характер сна – и механизм, и продукт эволюции. Предки человека спали на деревьях, строили гнезда и спали на земле под защитой огня. Комфортные условия повышали качество сна и способствовали развитию когнитивных способностей. По доле быстрого сна (глубокого сна, который сопровождается повышенной активностью мозга и, в частности, помогает развитию памяти) человек опережает прочих приматов.

Насколько сильно сон изменила цивилизация? Спали ли доисторические люди больше, чем современные?