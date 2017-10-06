Более 40% бюджетных расходов в России контролируются группами элит. Об этом говорится в докладе директора института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Натальи Акиндиновой, сообщает РБК.

По оценкам экономистов, больше всех расходов бюджета находится под контролем силовиков и региональных элит – каждая группа лоббируют государственные траты в размере около 5% ВВП. «Федеральная бюрократия» контролирует распределение средств примерно на 3,7% ВВП, «элиты бюджетного сектора» – чуть более 1% ВВП.

Заметка дополняется.