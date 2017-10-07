В российских городах начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Онлайн-трансляции ведут «Дождь» и «Медиазона».

Митинги прошли, в частности, во Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ и Чите. Информации о задержаниях участников пока нет.

https://twitter.com/TinTiny4/status/916552009888796672

https://twitter.com/olsnov/status/916502976142954497

https://twitter.com/teamnavalnykhv/status/916521116860141569

4 октября Навальный объявил, что в 80 городах России планируется провести протестные акции 7 октября. Ожидается, что участники митингов потребуют от правительства обеспечить политическую конкуренцию и допустить Навального до президентских выборов.

В большинстве городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, власти отказались согласовать акции.

Заметка дополняется.