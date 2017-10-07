Почти 160 тысяч человек эвакуировали в Москве в пятницу 6 октября из-за ложных звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, эвакуация затронула 260 столичных зданий. Людей вывели, в том числе, из 40 торговых центров, со всех городских вокзалов, из 70 школ, а также 15 больниц и поликлиник. При этом ни один сигнал о минировании не подтвердился.

Источник ТАСС передавал, что среди «заминированных» зданий оказались торговые центры «Мега» в Котельниках, «ИКЕА Теплый стан», «Атриум», два «Золотых Вавилона» – в Отрадном и на Проспекте мира, а также Митинский радиорынок. Также в полицию поступил звонок с угрозой взрыва в Университете МВД в Москве и Российской таможенной академии в Люберцах.

Днем 6 октября стало известно, что из-за звонка о минировании эвакуировано здание Мособлдумы. Работу регионального парламента прервали до конца дня.

Волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах по всей России продолжается с 10 сентября, за это время в 120 городах РФ эвакуировали свыше 800 тысяч человек. Экономический ущерб от деятельности «телефонных террористов» оценивается в 300 млн рублей.

Директор ФСБ Александр Бортников 6 октября заявил, что ложные звонки о минировании совершали четверо россиян, находящихся за границей и имеющих пособников в России; где именно находятся звонившие, определить трудно, так как они пользовались IP-телефонией. Ранее в связи со звонками ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма).