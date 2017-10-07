На акциях в поддержку политика Алексея Навального начались задержания. В Самаре полиция задержала одну из участниц митинга, пожилую женщину, передает «Эхо Москвы».

https://twitter.com/tvrain/status/916583069984882688

Кроме того, в Самаре задержали организаторов и волонтеров акции, написала в твиттере координатор местного штаба Навального Екатерина Герасимова.

https://twitter.com/BeiZero/status/916586894691053568

Также стало известно о задержании отдельных активистов в Твери, Ставрополе и Санкт-Петербурге. Кроме того, задержали координаторов штабов Навального в Перми и Якутске.

В Петербурге также задержали координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. В Южно-Сахалинске за одиночные пикеты задержаны активисты штаба Навального.

На 7 октября запланированы протестные акции в 80 российских городах. Участники митингов и пикетов намерены требовать от властей обеспечения политической конкуренции и допуска Навального к президентским выборам. В большинстве городов, в том числе в Москве и Петербурге, акции не согласованы администрацией; власти предупредили, что будут жестко реагировать на несанкционированные мероприятия.

Самого Навального 2 октября арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов. 6 октября в московском штабе политика прошел обыск; глава штаба Навального Леонид Волков также был отправлен под арест.

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