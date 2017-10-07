В Москве на Пушкинской площади на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального собрались около 500 человек. Такую оценку привела в твиттере заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

В пресс-службе столичной полиции сообщили «Интерфаксу», что на акции оппозиции на Пушкинской площади и прилегающих территориях находятся около 700 человек, в том числе журналисты.

Собравшиеся скандируют: «Россия будет свободной» и «Свободу Навальному». Как добавила Фельгенгауэр, на акции уже начались задержания.

https://twitter.com/t_felg/status/916625456870326273

Позднее часть митингующих направилась от Пушкинской площади в сторону Охотного ряда, выкрикивая «просьба не мешать гражданам гулять».

https://twitter.com/OgonWatch/status/916636143654981633

https://twitter.com/OgonWatch/status/916638598350417921

Как сообщили ранее в «ОВД-Инфо», в российских городах до и во время акций сторонников Навального задержали не менее 40 человек. К 15:00 задержанных оказалось уже 80. Задержания прошли в Пскове, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Самаре, Ижевске, Саратове, Твери, Ставрополе, Перми, Якутске и Санкт-Петербурге.

Так, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что на митинге 7 октября задержаны 24 человека. «ОВД-Инфо» писало ранее о 30 задержанных.

7 октября в 80 российских городах запланированы протестные акции, участники которых требуют допустить Навального к президентским выборам 2018 года. В большинстве городов, в том числе в Москве и Петербурге, акции не согласованы; власти предупредили, что будут жестко реагировать на несанкционированные мероприятия. Самого Навального 2 октября арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов.