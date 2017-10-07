В 22 городах России на митингах в поддержку политика Алексея Навального задержали 104 человека. Такие данные на 16:00 мск приводит «ОВД-Инфо». На 17:00 мск число задержанных выросло до 124 (в 23 городах).

Больше всего задержанных пока в Екатеринбурге. Согласно информации «ОВД-Инфо», подтверждено задержание 18 человек. Ранее мэр города Евгений Ройзман говорил о 24 задержанных, а в социальных сетях писали, что их больше 30.

Еще 12 человек попали в отделения полиции в Туле, 11 человек – в Саратове, 10 – в Самаре, 8 – в Нижнем Тагиле. Задержанные на протестных акциях есть в Калининграде, Краснодаре, Москве, Перми, Петербурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске.

В Москве сообщалось минимум об одном задержанном; «Медуза» позднее написала, что его отпустили без составления протокола. «Интерфакс» передавал, что полицейские стали задерживать на Пушкинской площади оппозиционеров с листовками, не уточняя, о скольких митингующих идет речь. В Якутске, как пишет «Новая газета», полиция жестоко избила студента Северо-Восточного Федерального университета – ему выбили зубы и сломали нос, сейчас студент в больнице.

По информации МВД, в московской акции приняли участие около 700 человек, включая журналистов. Некоторые участники митинга пишут в сетях о «тысячах» человек.

https://twitter.com/shaveddinov/status/916657747957112832

Митинги в поддержку Навального и требованием допустить его к президентским выборам в следующем году, 7 октября проходят в 80 городах России. В большинстве городов акции не согласованы местными властями, как, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Самого Навального 2 октября арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов.

Навальный уже организовывал массовые протестные акции по всей России в марте и июне 2017 года; тогда они тоже были согласованы не везде. В Москве и Петербурге оба раза митинги сопровождались массовыми задержаниями; так, в столице 12 июня полиция задержала почти 900 человек. Как объяснил «Дождю» глава московского штаба Навального Николай Ляскин, сейчас «власти не захотели таких заголовков в день рождения [президента РФ Владимира] Путина».