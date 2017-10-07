Участникам акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге предложили бесплатно посмотреть фильм «Крым». Тем, кто пришел на Марсово поле, раздают приглашения на бесплатный сеанс, передает «Новая газета».

На оборотной стороне приглашения напечатано обращение вице-губернатора Петербурга Константина Серова, фотографию опубликовало интернет-издание «Бумага». В обращении подчеркивается, что митинг не согласован властями, и «полиция будет вынуждена задерживать нарушителей закона». Те же, кто не хочет оказаться в участке, но кому «возвращаться домой обидно», могут посмотреть фильм.

Ранее на Марсовом поле рабочие начали работы по благоустройству территории. Накануне власти подчеркивали, что эти работы плановые и не связаны «с политической жизнью города». Кроме того, непосредственно перед началом оппозиционного митинга на Марсовом поле стартовала акция в поддержку независимости Каталонии.

https://twitter.com/Kirilenko_a/status/916678456968179712

По оценкам корреспондента «Бумаги», на Марсовом поле собралось 700–800 человек. Корреспондент «Медузы» сообщил: «Запели песню группы Люмен “Гореть”. Просто сюрреализм. Слева Каталония, справа Крым, сзади синий кит. А еще среди протеста ездит трактор. Убирает ветки». Потом собравшиеся начали выкрикивать «Навальный!» и «Путин – вор!»

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Ранее 7 октября в Москве завершилась аналогичная оппозиционная акция, в которой, по оценкам полиции, приняли участие около 700 человек. Задержали на ней одного человека, которого позднее отпустили без составления протокола. Впоследствии пользователи соцсетей написали, что акция в Москве продолжается, митингующие собрались на Манежной площади.

https://twitter.com/styazshkin/status/916687211092938752

Митинги и пикеты в поддержку Навального и требованием допустить его к президентским выборам прошли и в других российских городах (всего акции планировались в 80). По последним данным «ОВД-Инфо» (на 18:00 мск) в 25 городах России задержаны 132 человека, при этом издание указывает, что в Москве и Санкт-Петербурге по 6 задержанных.

Премьера фильма «Крым», снятого Алексеем Пимановым, состоялась 28 сентября. В тот же день «Кинопоиск» сообщил, что аккаунты пользователей портала были взломаны, чтобы повысить рейтинг «Крыма».