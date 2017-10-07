Полиция Санкт-Петербурга начала задержания на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают корреспонденты интернет-газеты «Бумага» и «Медузы».

По данным «Бумаги», задержано не менее 20 человек, в том числе несколько журналистов и фотокорреспондент Давид Френкель. Как говорит корреспондент издания, «дана команда задерживать людей с красными табличками за Навального». Позднее стало известно, что в числе задержанных оказался активист Ильдар Дадин.

«Медуза» указывает, что задерживают людей, пытающихся прорвать оцепление на Литейном проспекте. Сюда пришли митингующие, собравшиеся ранее на Марсовом поле.

Заметка дополняется.