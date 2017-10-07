Участники московского митинга в поддержку политика Алексея Навального объявили, что проведут ночь на Манежной площади. Об этом сообщается в твиттере «Протестная Москва».

В сообщении говорится, что на площади собралось около 300 человек. Они требуют освободить Навального и руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова.

До этого сообщалось, что полиция перекрыла Красную площадь и Александровский сад. Сведений о задержаниях на Манежной пока нет.

«Открытая Россия» пишет, что митингующие на Манежной попросили принести им теплые вещи и палатки.

@widget type=post-embed id=86757

Митинги в поддержку Навального и требованием допустить его к президентским выборам в следующем году проходят 7 октября в 80 городах России. В большинстве городов акции не согласованы местными властями, как, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Самого Навального 2 октября арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов, Волков также отправлен под арест.

Навальный уже организовывал массовые протестные акции по всей России в марте и июне 2017 года; тогда они тоже были согласованы не везде. В Москве и Петербурге оба раза митинги сопровождались массовыми задержаниями; так, в столице 12 июня полиция задержала почти 900 человек. Как объяснил «Дождю» глава московского штаба Навального Николай Ляскин, сейчас «власти не захотели таких заголовков в день рождения [президента РФ Владимира] Путина».