На протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального 7 октября задержали 290 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Всего задержания провели в 26 городах России. Больше всего задержанных оказалось в Санкт-Петербурге – 68 человек, в Ярославле задержале 57 активистов. В Москве задержали 26 человек, на 9:30 мск всех их отпустили, пишет портал.

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Участникам протестной акции в Санкт-Петербурге раздавали листовки с приглашением на сенс фильма «Крым». В акции, по оценке «Бумаги», приняли участие 700 человек.

В оппозиционной акции в Москве приняли участие также около 700 человек, причем изначально сообщалось, что на митинге задержали только одного человека. Однако участники позднее решили провести ночь на Манежной площади в то время, как полиция перекрыла доступ к Красной площади и Александровскому саду.

О проведении акций Алексей Навальный заявил 4 октября. Участники митингов, как ожидалось, должны были потребовать политической конкуренции и допуска оппозиционера к выборам.

Сам Навальный находится под арестом со 2 октября за повторное нарушение правил согласования митингов. Его задержали перед несогласованной акцией в Нижнем Новгороде.