В номере отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из которого Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки, нашли записку с расчетами для стрельбы. Об этом телеканалу CBS рассказали полицейские, первыми попавшие в номер.
«В записке была указана дистанция, высота, на которой он находился, траектория полета пули. Он сделал расчеты, чтобы знать, куда стрелять», – рассказал офицер Дэвид Ньютон.
О том, что в номере Пэддока обнаружили записку, было известно ранее. В полиции подчеркивали, что она была не предсмертной.
Мотив Пэддока остается неясным.
Пэддок открыл стрельбу по участникам фестиваля в ночь на 2 октября. Жертвами стали 58 человек, более 500 получили ранения. Сам Пэддок застрелился до прибытия полиции. Эта стрельба стала крупнейшей в истории США. Ответственность за его действия на себя взяло «Исламское государство», однако в ФБР и полиции сомневаются в его связях с террористами.
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