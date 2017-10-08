В Москве на Манежной площади возобновились задержания активистов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Задержаны как минимум девять человек. По оценке блогера Дениса Стяжкина, задержали 14 человек. Как пишет Стяжкин, на Триумфальной площади в 14:00 мск начнется «прогулка оппозиции», участники которой двинутся в сторону Манежной площади.

«ОВД-Инфо» пишет, что полиция начала задерживать участников «прогулки оппозиции». Задержаны как минимум четверо.

https://twitter.com/styazshkin/status/916970627269124096

Накануне в городах России прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Всего 7 октября задержали 290 человек. Больше всего активистов задержали в Санкт-Петербурге – 68 человек.

Акция в Москве была несогласованной. В ней, по разным оценкам, приняли от 700 до 3 тысяч человек. Изначально задержали только одного участника акции, однако позднее активисты решили остаться на Манежной площади на ночь. Всего в Москве за 7 октября задержали 26 человек, всех их отпустили.