Флешмобы систематически появляются на просторах социальных сетей – так часто, что мы не всегда успеваем на них отреагировать. В то же время содержание этих акций далеко не всегда связано с развлечением, участием в котором можно пренебречь. Нередко, как в случае с #янебоюсьсказать или недавней акцией #faceofdepression (#удепрессиинетлица) они порождают дискуссии по замалчиваемым в обществе проблемам. А их массовость такова, что сообщения с соответствующими хештегами прорываются сквозь информационные фильтры, попадают почти в каждую пользовательскую ленту новостей. Значит ли это, что флешмобы оказываются таким видом сетевой активности, который необходим современному человеку? Или их появление – просто следствие распространения онлайн инструментов, что подстегивают людей делиться даже самой интимной информацией?
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