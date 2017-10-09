Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер за «вклад в изучение поведенческой экономики». Об этом сказано на сайте премии.

Как отмечается, исследования Талера «создали мост между экономикой и психологическим анализом индивидуальных решений». В частности, он продемонстрировал, как ограниченная рациональность, социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и результаты рынка.

Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин ранее назвал претендентов на Нобелевскую премию. Как напомнил исследователь, на протяжении последних десяти лет лауреаты премии попадали в его список претендентов.

По его мнению, на нее в 2017 году могут рассчитывать Дарон Асемоглу (МТИ) и Джеймс Робинсон (Чикагский университет) за исследование роли институтов в экономическом развитии; Пол Ромер (Нью-Йоркский университет) и Роберт Барро (Гарвард) – за исследование современного экономического роста, а также Джон Лист (Чикагский университет) и Чарльз Мански (Северо-Западный университет) – за проверку базовых моделей экономической науки с помощью экспериментальных методов.

Сонин также предложил группу из четырех «самых влиятельных макроэкономистов в мире», которые могут вместе или отдельно получить Нобелевскую премию: Оливье Бланшар, Стенли Фишер (оба – МТИ), Грегори Мэнкью и Кеннет Рогофф (оба из Гарварда).

В 2016 году награду получили Оливер Харт из Гарвардского университета и Бенгт Холмстрем из Массачусетского технологического института за вклад в развитие теории контрактов. Это направление изучает определение параметров контракта экономическими агентами, в том числе в условиях несимметричности информации, которой эти агенты располагают.

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн).