Российская политика – последовательность чудес, которые сначала совершаются и только потом, по факту, начинают обрастать смыслами, подробностями и причинами. Неожиданно массовые мартовские протестные выступления были классическим чудом, которое на полгода вперед определило содержание всех или почти всех политических новостей внутри России. Алексей Навальный доказал свое оппозиционное первенство, Владимир Путин увлекся молодежью и школьниками, пропаганда и политтехнологи начали осваивать вновь открывшуюся золотую жилу, и даже Ксения Собчак после нескольких лет растерянности снова задумалась о своем политическом будущем.

За эти полгода все как-то настроились на то, что в России снова рост протестных настроений, политизация молодежи, повышение общей предвыборной нервозности, и в такой обстановке более вялые, чем ожидалось, протестные выступления 7 октября – плохая новость в равной мере и для оппозиционеров, и для тех, кто рассчитывал сделать карьеру на борьбе с ними. Можно представить себе, как в этот понедельник Сергей Кириенко собирает в Кремле всех, кто последние полгода боролся с Навальным, и говорит им, что молодцы, отлично поработали, с задачей справились, протестная активность вернулась к прежним показателям, всем спасибо, займемся теперь сельским хозяйством. Это звучит как анекдот, но анекдот вполне реалистичный – очевидно, что цели полностью уничтожить оппозицию, расправиться с ней и заасфальтировать то пространство, на котором протестовали сторонники Навального, у Кремля нет; люди, для которых борьба с оппозицией давно стала профессией, всегда будут заинтересованы в том, чтобы оппозиция давала им новые поводы для работы, расширения штатов, увеличения бюджетов и так далее.