Совет директоров The Weinstein Company уволил ее сооснователя, продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет The New York Times.

6 октября треть сотрудников-мужчин в компании подали в отставку. Тогда же совет директоров объявил, что Харви Вайнштейн находится в отпуске.

Ранее The New York Times опубликовала заявления нескольких актрис и работниц кинокомпании Miramax, которые утверждали, что Вайнштейн домогался их. По данным газеты, домогательства происходили на протяжении 30 лет, при этом женщины опасались предать случаи огласке из-за отсутствия свидетелей.

Адвокатам Вайнштейна, как пишет газета, удавалось заключить досудебное соглашение с некоторыми женщинами. Сам продюсер косвенно признает обвинения, однако не уточняет, какие именно. «Я уважаю всех женщин и сожалею о том, что произошло», – заявил он. Тем не менее его адвокаты намерены подать в суд на The New York Times.

Харви Вайнштейн – основатель кинокомпании Miramax. Эта компания выпустила фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», а позднее выпустила такие фильма как «Авиатор» и «Банды Нью-Йорка». Вайнштейн продал компанию Walt Disney и в 2005 основал The Weinstein Company.