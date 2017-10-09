Госдума запустит проект «#ДумаОтвечает», чтобы объяснить населению смысл российских законов. Об этом пишут «Ведомости».

«Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», – пояснили изданию в палате.

Пользователи смогут оставлять свои вопросы под хештегом «ДумаОтвечает». Предполагается также, что обращения граждан начнут собирать через социальные сети.

Сейчас объединенная редакция Госдумы уже проводит «разъяснительную работу» в аккаунтах Думы в социальных сетях, размещая инфографику, видео и карточки законопроектов, рассказал собеседник газеты. В будущем же нижняя палата парламента планирует запустить совместный проект с интернет-СМИ, а также образовательный проект, в рамках которого создадут карточки о самых непонятных законах.

Заметка дополняется.