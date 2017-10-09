Писатель Борис Акунин завершил последнюю книгу из серии «Приключения Эраста Фандорина». Об этом он написал в фейсбуке.

«Ощущения странные», – сказал он, добавив, что впереди еще редактура романа.

Название нового романа не уточняется.

Роман выйдет 8 февраля 2018 года, добавил Акунин. 20 лет назад в феврале вышел первый роман серии – «Азазель».

Сейчас опубликовано 15 книг Бориса Акунина об Эрасте Фандорине. Последняя опубликованная называется «Планета вода», она состоит из трех повестей. Жанр книг из серии – исторический детектив.