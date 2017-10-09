США и Турция приостановили взаимную выдачу неиммигирационных виз после задержания в Турции сотрудника американского консульства. Об этом пишет Reuters.

Консульство США первым приняло решение ограничить выдачу виз. Это произошло после того, как в Турции задержали сотрудника американского консульства Метина Топуза по подозрению в шпионаже и связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

«Последние события заставили правительство США провести оценку приверженности правительства Турции обеспечению безопасности американской дипмиссии и ее сотрудников», – сказано в твиттере американского посольства в Турции.

Турция после этого ввела аналогичные ограничения.

В обвинении, предъявленном Топузу, сказано, что он имел контакты с сотрудниками судебных и правоохранительных органов, которые участвовали в попытке переворота в Турции в 2016 году.

Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. В противостоянии сторонников президента Реджепа Эрдогана и его противников погибли более 300 человек, еще 2,2 тысячи получили ранения. По делу о перевороте арестовали более 40 тысяч человек. Организатором мятежа власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена.