Смартфоны кардинально изменили нашу жизнь: в одном из последних опросов 45% респондентов согласились с утверждением «я не представляю свою жизнь без гаджета». По данным Apple, обладатели айфонов в среднем разблокируют телефон примерно 80 раз в день – около 30 тысяч раз в год. А согласно исследованию платформы Dscout, пользователи ежедневно совершают со смартфоном 2617 действий. Суммарно на это уходит более двух часов ежедневно, а у людей с зависимостью от смартфона – около четырех часов.

На этом фоне растет количество людей, которые отказываются от смартфонов и переходят на старые кнопочные модели. Особенно заметно это явление в Кремниевой долине, где участники технологической индустрии жалуются на рост «экономики внимания»: развитие интернет-рекламы и растущие требования рекламодателей вынуждают разработчиков приложений делать все возможное, чтобы пользователь как можно больше времени проводил в смартфоне. Об этом пишет Guardian.