Президент России Владимир Путин разрешил иностранным военнослужащим участвовать в российских военных операциях за границей. Его указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранным военным разрешили участвовать в операциях по восстановлению международного мира и борьбе с терроризмом.

Сейчас иностранцы могут служить в российской армии по контракты только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, но не могут занимать офицерских должностей. Эта норма действует с 2003 года.

Россия с 2015 года участвует в антитеррористической операции в Сирии. Минобороны не уточняло, привлекались ли иностранные военные для этой операции. В июне 2017 сообщалось, что в Сирии погиб гражданин Сербии Димитрий Саша Каран во время службы в составе российских наемников.